Bancomat ‘impazzisce’ e "sputa" 980 euro: cittadino li raccoglie e li consegna alla Polizia

Un bellissimo esempio di onestà

Di: Redazione Sardegna Live

Evento inaspettato in via Foria, a Napoli, il giorno di Santo Stefano, per un 51enne che durante una passeggiata per il centro storico della città si è accorto che il bancomat davanti al quale stava passando stava “sputando” da 50 e 20 euro.

Lui, ripresosi dallo stupore, non ha esitato un attimo: dopo averle raccolte si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Maercato e ha consegnato alla Polizia ben 980 euro.

(Fonte Il Messaggero)