Scopre di essere positivo al Covid e si spara: 84enne ricoverato in gravissime condizioni

Una vicenda agghiacciante. A trovare l'uomo è stata la moglie, che ha subito lanciato l'allarme

Di: Giammaria Lavena

A Roma un 84enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Grassi" di Ostia, dopo essere stato trovato nella sua abitazione ferito da un colpo di pistola alla testa.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19, l'anziano avrebbe preso la sua pistola, regolarmente detenuta, e avrebbe fatto fuoco su sé stesso.

L'episodio si è verificato la sera di Santo Stefano in una villetta all'Axa, nel Municipio X. A scoprire il corpo dell'anziano in camera da letto, in una pozza di sangue, è stata la moglie, che avrebbe inizialmente ipotizzato una caduta.

Immediato il trasferimento dell'uomo in ospedale. E' là che i medici hanno scoperto che aveva un colpo di pistola sopra l'orecchio sinistro, oltre a una polmonite in atto e la positività, appunto, al coronavirus.

Sull'accaduto stanno indagando gli investigatori del Reparto Prevenzione Crimine, del X Distretto di Polizia di Ostia e della polizia scientifica, che hanno già recuperato la pistola, finita dopo lo sparo sotto il letto della camera dell'84enne.