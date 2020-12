E' morto il papà di Paola Perego, aveva contratto il Covid

Già un mese fa la conduttrice aveva espresso preoccupazione per le condizioni dei genitori, entrambi risultati positivi: "Sono molto preoccupata. Vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e io non posso vederli"

Di: Giammaria Lavena

Si è spento oggi all'età di 90 anni Pietro Perego, papà di Paola Perego. A darne notizia la sua agenzia per artisti Arcobaleno Tre, diretta dal marito della conduttrice Lucio Presta. L'uomo aveva contratto il coronavirus insieme alla moglie Alice. Proprio la figlia Paola un mese fa aveva parlato della preoccupazione per la sua famiglia.

"Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare, e mi pesa tantissimo non poterli vedere", aveva detto nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma Il Filo Rosso, la cui partenza era stata ritardata di due settimane proprio perché anche la conduttrice aveva contratto il Covid.

"Io sono stata fortunata, ero in isolamento ma per fortuna mi sono potuta curare a casa. Confinata da sola nella mia stanza ho capito quanto è importante e bello poter abbracciare le persone a cui vogliamo bene". E aveva espresso anche un pensiero sul tema negazionisti: "Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci. Gli farei fare un giro nei reparti di terapia intensiva, cambierebbero di sicuro idea".