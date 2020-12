Da oggi siamo in zona rossa. Autocertificazione e possibilità di spostarsi una sola volta al giorno per visita a parenti o amici

I giorni di zona rossa: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi, 24 dicembre, l'Italia è tutta in zona rossa. Entrano in vigore, fino a domenica 27, le restrizioni decise dal Governo per limitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus.

Zona rossa (24-25-26-27 dicembre; 31 dicembre; 1-2- 3 gennaio; 5 e 6 gennaio 2021), serve l’autocertificazione per spostarsi da casa.

Il modulo serve sempre: anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio Comune. Bisogna scrivere il nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio, documento di riconoscimento (carta d’identità, patente…), numero di cellulare, indirizzo di partenza dello spostamento e indirizzo di arrivo.

Nel modulo, dove si parla di “altri motivi ammessi”, sono inclusi (e bisogna specificarlo): la spesa, le attività fisiche (fatte nei pressi della propria abitazione e in forma individuale), le celebrazioni religiose e gli spostamenti per le visite a parenti e amici (massimo due).

Decreto Natale. Quando e come è possibile spostarsi.

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

- Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

- sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.