Satta-Boateng: ufficiale il divorzio

Fine della favola d'amore fra la showgirl e il calciatore

Di: Redazione Sardegna Live

Melissa Satta, 34 anni, e Kevin-Prince Boateng, 33 anni, si separano in maniera definitiva. Dopo la separazione nel gennaio del 2019, i due si erano riconciliati nell'estate dello stesso anno, provando a salvare la storia d'amore che li aveva uniti. Ora la rottura definitiva e il divorzio ufficiale.

Lo ha annunciato la stessa showgirl sarda su Instagram con una foto che la ritrae con Boateng e il figlio Maddox.

"Dopo un periodo di separazione - spiega la Satta -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello....Maddox".

Stesso post pubblicato dal calciatore del Monza. Finisce così la relazione che li ha visti insieme per 9 anni di relazione (quattro di matrimonio).