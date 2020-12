Uccide i figli di 15 e 13 anni e si suicida

Un drammatico episodio avvenuto a Trebaseleghe, in provincia di Padova, in via Sant”Ambrogio

Di: Redazione Sardegna Live

Omicidio-suicidio a Trebaseleghe, in provincia di Padova, dove un padre ha ucciso i suoi due figli minorenni e poi si è tolto la vita con un coltello. L'uomo, che avrebbe circa 50 anni, avrebbe accoltellato i figli di 15 e 13 anni nella sua casa. Sul luogo della tragedia si trovano carabinieri di Cittadella per i rilievi del caso.