Covid Italia, il bollettino di oggi: 15.104 nuovi casi su 137.420 tamponi, i morti sono 352

Ieri 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi. Il tasso di positività è dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Scendono di 41 unità le terapie intensive e di 206 i ricoveri nei reparti Covid.

I nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 15.104 nuovi casi (su 137.420 tamponi), 352 i morti. Lo ha comunicato il ministero della Sanità. Ieri 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi. Scendono di 41 unità le terapie intensive (in totale sono 2.743) e di 206 i ricoveri nei reparti covid (in totale 25.158).

Il tasso di positività è dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è ora di 68.799. Risale il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 2.594 in più di ieri, in totale 622.760. Sono 12.156 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 1.261.626.