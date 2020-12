Coronavirus. Anche l'Italia blocca voli con Regno Unito

La decisione dopo la notizia del nuovo ceppo di Covid scoperto dalle autorità inglesi

Di: Giammaria Lavena

Dopo Olanda e Belgio anche l'Italia sospende i voli con il Regno Unito in seguito all'allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel Paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali".

"Il 2021 dovrà essere l'anno della ripartenza - ha poi affermato -, l'anno in cui potremo riprenderci le nostre libertà, toglierci le mascherine e ritornare ad abbracciarci. Siamo all'ultimo miglio, da fine mese inizieranno le vaccinazioni. Adesso, però, dobbiamo fare in modo che gli italiani possano riprendersi i propri spazi e le proprie libertà in totale sicurezza, preservando la loro vita".