Cagliari al nono posto fra le città più digitali

Fanalino di coda in Sardegna Nuoro e Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari è nona nella classifica delle città più digitali d'Italia. Il risultato è stato conseguito dal capoluogo sardo nell'ambito di ICity Rank 2020, il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili realizzato da FPA, società del gruppo Digital360, presentato oggi in occasione di FORUM PA Città, evento organizzato in collaborazione con EnelX.

Cagliari è prima fra le città del Sud. Fra le sarde, Carbonia e Nuoro chiudono nelle ultime posizioni. Sette delle prime dieci classificate sono città metropolitane, ed altre tre si collocano tra le prime 20.

Le città di maggiori dimensioni evidenziano una marcia in più in termini di risorse finanziarie e di competenze gestionali disponibili o reperibili per la trasformazione digitale: nell'emergenza Covid le metropoli hanno dimostrato di saperle utilizzare accelerando processi di trasformazione digitale che, in molti casi, erano già in corso.

Firenze è il capoluogo più digitale d'Italia, seguita da Bologna (seconda) e Milano (terza). Poi tocca a Roma Capitale, Modena, Bergamo, Torino, Trento, Cagliari e Venezia.