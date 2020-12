Piano vaccini al via. Si parte a inizio gennaio

Arcuri invierà alle regioni una sorta di 'libretto delle istruzioni' ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione

Di: Redazione Sardegna Live

Nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa in Italia. Secondo quanto si apprende, oggi stesso il Commissario Arcuri invierà alle regioni una sorta di 'libretto delle istruzioni' per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione.

"Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, saremo pronti a partire con alcuni giorni di anticipo" con la somministrazione delle prime dosi di vaccino. E' quanto avrebbe confermato nel corso della riunione con le Regioni il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando l'importanza di "essere pronti con i piani regionali".