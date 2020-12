Roma. Fontana di Trevi affollata: chiusa l'intera area

L'affollamento ha costretto i vigili a intervenire

Di: Giammaria Lavena

Nel tardo pomeriggio a Roma i vigili hanno dovuto chiudere l'area della Fontana di Trevi a causa dell'affollamento che non consentiva "il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza".

I vigili del I Gruppo Trevi, per "salvaguardare la salute pubblica, hanno dovuto procedere alla momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell'area per consentire il deflusso dei presenti".

Con il defluire delle persone "si procederà ad una graduale riapertura e un contingentamento con modalità 'stop and go', procedura in atto anche in altre località del 'tridente', per scongiurare assembramenti".