Da Milano a Torino, le vie delle città si ripopolano

Numerose le regioni diventate zona gialla: si ripopolano negozi, bar e ristoranti

Di: Giammaria Lavena

Il passaggio dalla zona arancione a quella gialla è stato ufficializzato oggi in Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata. Le principali città italiane si sono rianimate, così come bar e negozi.

Il centro di Milano è tornato a popolarsi, con lunghe code sia per lo shopping, sia per un aperitivo in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, dove si sono create file all’entrata dei locali. Numerose anche le prenotazioni nei ristoranti del centro.

Anche le strade del centro di Torino sono tornate a riempirsi di persone. In tantissimi si sono riversati nei negozi per lo shopping natalizio, creando lunghe file d’attesa all’esterno degli esercizi commerciali. Riaperti anche i bar e i ristoranti. Ai piedi della Mole si è registrato il tutto esaurito sul fronte delle prenotazioni.

Situazione analoga in Campania (ancora zona arancione) dove a Napoli si sono recati fiumi di persone nelle vie principali. A rispondere alle accuse sugli assembramenti è stato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Spero che non inizi la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità".