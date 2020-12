Covid Italia, bollettino odierno: 19.903 nuovi casi e 649 morti

Maglia nera in Veneto, poi Lombardia e Emilia

Di: Redazione Sardegna Live

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 dicembre 2020. Sono 19.903 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 64.036.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L'incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

Sono 196.439 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, circa 6mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività al 10,1%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 9,8%. A livello regionale, si registrano 5.098 nuovi casi in Veneto, 2.736 in Lombardia e 1.807 in Emilia-Romagna.