Barbara D'Urso in politica: "Me lo hanno chiesto mille volte, prima o poi lo farò"

"Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Barbara D'Urso in politica, prima o poi. "Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò", dice la conduttrice in un'intervista al settimanale Oggi rilanciata da quotidiani e siti. La discesa in campo in politica non è l'unico progetto in cantiere. "Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare", aggiunge.

Le parole della conduttrice rimbalzano sui social e, in particolare, accendono Twitter. D'Urso scala le tendenze, calamitando centinaia di commenti. La maggior parte degli utenti reagisce con una dose rilevante di perplessità, per usare un eufemismo. Twitter, però, non sembra avere dubbi e associa l'hashtag #barbaradurso alle categorie 'politica e governo'.