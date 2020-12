Covid. In Italia 16.999 nuovi positivi, 887 le vittime

Arcuri a medici in pensione e neolaureati: "Aiutateci per la campagna di vaccinazione"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 16.999 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Le vittime sono 887. Sono 30.099 i guariti e pazienti i dimessi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia 1.027.994 persone che hanno superato il virus.

Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000.

"Faremo una call aperta per personale che dovrà aiutarci nella somministrazione dei vaccini. Ci aspettiamo al picco della campagna di vaccinazione di poter utilizzare fino a tremila medici e fino a dodicimila infermieri. In Italia ci sono neolauretati, specializzandi e medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie: dateci una mano, servirà al Paese. Dobbiamo dare tutti una mano". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.