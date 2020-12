Atterrato a Fiumicino il primo volo Alitalia Covid-tested

I passeggeri a bordo del volo New York-Roma si sono sottoposti al test prima della partenza e dopo l'arrivo, un doppio controllo che li esenterà dall'obbligo di quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

E' atterrato poco prima delle 8 di stamane all'aeroporto di Fiumicino il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested da e per il "John Fitzgerald Kennedy". Sono programmati in via sperimentale fino al 15 febbraio 2021.

Un centinaio di passeggeri, nelle 48 antecedenti la partenza dagli Usa o direttamente in aeroporto prima dell'imbarco, hanno effettuato il test antigenico che ne ha comprovato la negatività al Covid. Una volta sbarcati, dovranno sottoporsi ad un nuovo test antigenico che verrà eseguito presso le strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma e operative al Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio.

Il doppio controllo esenterà i passeggeri dall'obbligo di quarantena al momento dell'ingresso in Italia.