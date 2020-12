Covid Italia: 18.887 nuovi contagi e 564 morti

Arcuri: "Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 564. È quanto emergenza dal nuovo bollettino del ministero della Salute.

I guariti o dimessi sono 17.186. Sono complessivamente 60.078 le persone morte in Italia a causa del virus dall'inizio dell'emergenza.

"Sarà un Natale di responsabilità, sacrificio e di speranza perché un po' di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere", ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. "Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune - ha spiegato -. Per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si conlcuderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi".