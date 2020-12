La vendita dei farmaci ai tempi del Covid-19

Di: Redazione

Digitalizzazione e settore farmaceutico vanno a braccetto in un momento storico come quello che stiamo vivendo. L'emergenza sanitaria ha cambiato in maniera sostanziale le abitudini degli italiani che, dopo un primo momento di scetticismo, si sono avvicinati sempre di più al settore delle vendite online colmando un gap esistente da tempo.

La vendita dei farmaci ai tempi del Covid-19 avviene soprattutto online. La digitalizzazione del settore procede a grandi passi e sono tante le farmacie che hanno scelto di lanciare il proprio e-commerce per agevolare gli acquisti da casa. Una scelta vincente se si considera che gli utenti sono più propensi ad acquistare con un click e a non recarsi in uno store fisico.

Attenzione, però, a selezionare solo farmacie autorizzate dal Ministero della Salute, come Farmacia Cavalieri che da anni opera nel settore con indiscussa professionalità. Queste sono le uniche abilitate a vendere online i farmaci da banco.

A tal proposito, è interessante scoprire qualche dato. Di recente il Ministero della Salute ha fatto sapere che da Gennaio 2020 il numero di farmacie che richiede l'autorizzazione per aprire il proprio e-shop è aumentato ed è in continua evoluzione. Un cambiamento quasi epocale, che ben inquadra il momento che stiamo vivendo.

Ma chi acquista farmaci online? Gli utenti sono tanti e molto diversi gli uni dagli altri. I dati ci parlano di un range ampio, anche se la fascia più attiva sembra essere quella degli user tra i 50 e i 60 anni. Una notizia che può destare clamore, dato che di solito si pensa che gli acquisti online siano effettuati soprattutto dai giovani, più avvezzi alla tecnologia.

Sono soprattutto gli uomini ad acquistare dalle farmacie online e anche in questo caso il dato registrato è in controtendenza, dato che solitamente sono le donne le più inclini all'acquisto online perché più attente al risparmio.

Si vendono farmaci da banco che non richiedono prescrizione, ma anche integratori, soprattutto per rafforzare il sistema immunitario e per favorire il sonno. Bene anche la vendita di prodotti per la cura del corpo e per l'igiene personale.

Questa evoluzione del settore farmaceutico è il segno dei tempi che cambiano. Proprio per questo motivo il processo di trasformazione digitale continuerà anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Si è scoperto un nuovo canale di vendita comodo e veloce, che permette di acquistare ciò che si desidera e di riceverlo a casa.