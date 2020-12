Dpcm Natale, il decreto del Governo: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl che permette all'esecutivo di fermare gli spostamenti tra le regioni. Allunga la durata della validità delle misure anti-Covid: da 30 a 50 giorni. A Natale, Santo Stefano e l'1° gennaio vietato uscire dal proprio Comune

Di: Redazione Sardegna Live

"Senza misure rigorose durante le feste, ci ritroveremo a febbraio con una terza ondata peggiore della seconda", è il concetto che va ripetendo il ministro della Salute Roberto Speranza. Ci siamo quasi.

Il Governo ha emanato il decreto che blocca gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie, composto da due soli articoli e approvato dal Cdm iniziato verso le 22 con più di un'ora di ritardo, cornice normativa del prossimo Dpcm in vigore dal 4 dicembre. Vietato viaggiare tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, vietato lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio e vietato recarsi nelle seconde case.

Il Governo ha anche allungato la durata della validità delle misure anti-Covid. "In primo luogo - si legge nel decreto - si interviene sul termine massimo di durata, che da trenta diventa di cinquanta giorni, delle misure per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza". Il blocco degli spostamenti non impedirà comunque nel periodo natalizio di tornare a casa propria.

Divieto di mobilità tra regioni

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle. Saranno permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza o domicilio e sempre e comunque per tornare alla propria abitazione, si legge nel decreto. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.

No a spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno

Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà proibito anche spostarsi dal Comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza, domicilio o meno. Nella dl si legge: "Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". "È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".

A Natale stop a seconde case fuori Regione

Stretta agli spostamenti verso le seconde case nel periodo delle festività, come prevede il decreto legge Covid. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori Regione, ma non ci si potrà spostare "verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune".

A Natale possibili misure restrittive non legate a colori

Con i Dpcm, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, si potranno adottare misure restrittive per tutto il territorio nazionale indipendentemente dalle fasce di rischio caratterizzate dai diversi colori, si legge nel dl.

(Fonte La Repubblica)