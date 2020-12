Chiara Ferragni e Fedez a sostegno di Valentina Pitzalis

Nuova iniziativa benefica da parte dei Ferragnez che, questa volta, scendono in campo per aiutare la donna bruciata viva dall’ex marito nel 2011

Di: Redazione Sardegna Live

Chiara Ferragni e Fedez a sostegno di Valentina Pitzalis. Nuova iniziativa benefica da parte dei Ferragnez che, questa volta, scendono in campo per aiutare la donna bruciata viva dall’ex marito nel 2011. Oltre a una donazione personale, la coppia ha deciso di mettere all’asta su eBay un pomeriggio con loro: i proventi aiuteranno la Pitzalis a pagare le spese legali rimaste a suo carico dopo il terribile episodio di cui è stata vittima nove anni fa.

Dopo aver parlato delle diverse forme di violenza di cui le donne, ancora oggi, sono vittime, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutarne una in particolare: Valentina Pitzalis. Una vittima di un amore malato che «a causa di una serie di spiacevoli vicissitudini giudiziarie» non è non ancora riuscita a chiudere i conti con il passato. «Motivo per cui siamo qui» dice Fedez in un video-post condiviso su Instagram dalla coppia. Che dopo una donazione personale alla causa di Valentina (aiutarla nel pagamento delle spese legali) ha deciso di coinvolgere anche i follower.

I Ferragnez, infatti, hanno messo all’asta su eBay un pomeriggio in loro compagnia. Tutti i proventi aiuteranno Valentina Pitzalis a pagare le spese legali. L’asta, che si chiuderà tra sette giorni, ha già ottenuto 159 offerte e ha superato gli 11mila euro. «Fantastici, vi amo» il commento dell’influencer. Immediati anche i ringraziamenti della Pitzalis alla coppia: «Sono felicissima e piango di gioia. Sono due persone straordinarie e non smettono mai di dimostrarlo. Vi sarò eternamente grata» le sue parole.

(Fonte Il Corriere della Sera)