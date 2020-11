Alluvione nel Nuorese, Maria Elena Boschi: “Subito i primi 10 milioni di euro per i danni”

La presidente dei deputati di Italia Viva annuncia un emendamento a favore della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“È necessario dare una risposta immediata alle popolazioni colpite, per questo Italia Viva ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per riconoscere almeno i primi 10 milioni di euro per i danni causati dagli eventi meteorologici di oggi 28 novembre al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive della Sardegna”. Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.

“È da tempo che chiediamo di ripristinare l'unita di missione per il dissesto idrogeologico, strumento efficace - spiega - alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio, ma ora non è il momento delle recriminazioni. Ora dobbiamo dare soluzioni - conclude - ed è necessario farlo subito”. (Fonte Ansa)