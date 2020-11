Covid Italia, 23.232 positivi e 853 decessi

L'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 23.232 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi salgono a 188.659 (ieri erano 149.000). I decessi sono 853 a fronte di 630 di ieri.

Lo ha detto il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica.

Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata calano i ricoveri per Covid nei reparti in area medica. Dal bollettino emerge che ad oggi ci sono 34.577 persone ricoverate (-120 rispetto a ieri, quando erano 34.697).