Trasporti. Disagi negli aeroporti, problemi nella sala radar del Nord Ovest

Aerei. Disagi sono stati registrati a causa di un problema al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar

Di: Redazione Sardegna Live

Disagi sono stati registrati dalle 17:30 di oggi a causa di un problema al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar del Nord Ovest, una delle quattro sale radar di Enav in Italia, negli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Liguria. Il problema, fanno sapere dall'Ente nazionale Assistenza Volo, è stato risolto in una mezz'ora. Nel frattempo la maggior parte dei voli in scali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova è rimasto a terra o non ha potuto atterrare.

Quando si è creato il problema nel sistema operativo della sala radar che si trova a Milano e gestisce il Nord Ovest (le altre tre si trovano a Padova, Roma e Brindisi), si è passati sul sistema secondario che, per normativa europea non può garantire il 100% dell'operatività ma al 35%. Il sistema operativo principale è ripartito in mezz'ora, ma i problemi ai voli si sono riverberati più a lungo.