Maltempo Emilia. La vittima era un 20enne, aveva una disabilità uditiva

Simone Farinelli, 20 anni, nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, è la vittima dell'alluvione di Pianoro

Di: Redazione Sardegna Live

Il giovane era in macchina con il fratello quando sono stati travolti dall'onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare dalla macchina, mentre lui non è riuscito a uscire e l'onda di piena ha trascinato via l'auto.

Il ragazzo aveva un problema di disabilità uditiva.

A Medicina (Bologna) si registrano cinque rotture degli argini sul torrente Quaderna e si sono allagati numerosi campi. Poche, per ora, le abitazioni pesantemente danneggiate, ma l'emergenza non è finita.

Situazione sotto controllo, per il momento, nel Mantovano per quanto riguarda i fiumi ingrossati dalla pioggia, che questa mattina sta dando una tregua. Sotto osservazione sono i fiumi Oglio, Po, Chiese e Secchia.

Questa mattina in Emilia-Romagna si contavano 8 fiumi sopra il livello 3, la soglia rossa di massima allerta. In totale sono 15 i corsi d'acqua che durante l'evento hanno superato la soglia di allarme. Si sono registrate piene ai massimi storici su Samoggia, Idice, Sillaro e Senio.