Nessun rinvio, il Black Friday rimane fissato per il 27

Per il governo non ci sarebbero le condizioni per un rinvio

Di: Redazione Sardegna Live

L'ipotesi di un rinvio del Black Friday è stato discussa oggi in un confronto informale fra Governo e associazioni commerciali, ma non ci sarebbero le condizioni per uno spostamento in avanti della data.

Fonti di governo spiegano che i Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico hanno effettuato un sondaggio con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione, non trovando una posizione unitaria di tutti i soggetti interessati.

La possibilità di seguire l’esempio dei francesi, che hanno rinviato la giornata di sconti per evitare assembramenti, era oggetto di discussione anche in Italia. Ma l’accordo non è stato trovato. Non è escluso un nuovo tentativo nelle prossime ore. Tra i motivi del mancato accordo ci sarebbe il veto di alcune categorie legato al fatto che Amazon ed altri grandi piattaforme online non prevedono ovviamente rinvii. La data, per il momento, rimane fissata al 27 novembre.