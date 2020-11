Shopping natalizio. Rimborsi fino a 150 euro per chi fa 10 spese con carte e app

Il Governo lavora a un extra cashback per Natale

Di: Redazione Sardegna Live

Uno speciale extra cashback per Natale. Il Governo starebbe lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le chi effettuerà acquisti con carte e app nel mese di dicembre. Il rimborso arriverà via bonifico sul conto corrente entro la fine dell'anno a chi farà 10 acquisti con quella modalità.

Resta da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, pronta probabilmente a inizio del prossimo mese.

Nel frattempo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, invita a controlli e sanzioni "rigorose", altrimenti "salta tutto". L'obiettivo è regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. "Per evitare l'assembramento da shopping - dice all'ANSA- ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata".