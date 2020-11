Pelle secca e skincare: pelle da sogno anche in inverno con i prodotti giusti

Una buona routine di skincare giornaliera può aiutare enormemente la pelle secca a ristabilire un’adeguata idratazione.

Di: Redazione

Chi soffre di pelle secca sa quanto è importante fornire una buona idratazione all’epidermide e provvedere a effettuare una skincare perfetta tutti i giorni.

Il freddo intenso dell’inverno, insieme al vento tipico delle stagioni più fredde, possono peggiorare ulteriormente lo stato della nostra pelle, che in questo periodo può presentarsi screpolata e arrossata, chiaramente bisognosa di un profondo nutrimento.

Lo sa bene Abiby, azienda leader nella cosmetica, che ha selezionato per questo inverno i migliori prodotti presenti sul mercato per la cura della pelle. Sullo shop online e tramite il servizio in abbonamento di beauty box mensile, è possibile trovare numerosi prodotti beauty di brand esclusivi e innovativi per la cura e il benessere di tutto il corpo.

L’abbonamento ad Abiby permette di ricevere ogni mese 3-5 prodotti tra makeup, skincare e cura dei capelli. Gli articoli vengono scelti da esperti beauty che, a seconda del periodo dell’anno, privilegiano prodotti adatti alle esigenze delle clienti.

Collaborando con marchi di nicchia, italiani o esteri, che prediligono l’utilizzo di ingredienti vegetali e naturali, Abiby assicura una qualità altissima delle materie prime utilizzate.

La possibilità di ricevere ogni mese le ultime novità dal mondo beauty e della cura della persona ci permette di rimanere al passo con i must-have del momento, garantendo al contempo prodotti ricercati e ambiti. Le beauty box mensili sono la soluzione ideale per avere, di mese in mese e sempre a portata di mano, tutto l’occorrente per affrontare ogni stagione in bellezza.

Ad esempio, per la skincare invernale bastano pochi ma efficaci prodotti.

Prima di tutto, è necessario effettuare una detersione profonda della cute. La pelle deve risultare pulita senza però essere aggredita da prodotti che potrebbero alterare lo strato lipidico necessario a mantenerla sana. L’ideale è utilizzare il Latte Detergente Delicato e Purificante del marchio Youth Lab che, grazie all’estratto di camomilla e l’olio di calendula, deterge delicatamente le impurità e il sebo in eccesso, idratando allo stesso tempo la pelle.

Il secondo passo è ristabilire il corretto apporto di nutrimento alla pelle. La Crema Nutriente Forest Extract Rich, dell’esclusivo marchio svedese Bjork&Berries, combina l’estratto di foglie di betulla con l’azione emolliente dell’olio di jojoba per un’ossigenazione e rigenerazione profonda dell’epidermide.

Per concludere con una coccola alla propria pelle, non può mancare l’applicazione di una maschera senza risciacquo. Le Maschere in Gel - Aquaring Nude del brand coreano 11 Village Factory creano sulla pelle un sottilissimo strato di gel che rilascia acido ialuronico anche nei giorni che seguono l’applicazione della maschera. La pelle, in questo modo, continua ad assorbire i nutrienti necessari secondo il grado di disidratazione in cui versa.

Con i prodotti giusti, quindi, il benessere della pelle è al sicuro in ogni stagione.