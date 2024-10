Uccide pizzaiolo a Crotone e rischia il linciaggio: agente indagato per omicidio

L'agente finito in ospedale dopo essere stato aggredito dai familiari del pizzaiolo ucciso con un colpo di pistola è adesso indagato: la ricostruzione

Di: Redazione Sardegna Live

E' indagato per omicidio il viceispettore di polizia che, fuori servizio, ieri ha ucciso il 44enne Francesco Chimirri sparandogli con la pistola d'ordinanza. Lo stesso agente è rimasto poi ferito in modo grave dopo essere stato linciato da alcune persone che hanno assistito alla scena. Chimirri era un pizzaiolo, noto fra l'altro su TikTok dove vantava oltre 150mila follower. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe resa responsabile di una serie di incidenti lungo la statale all’altezza di Isola Capo Rizzuto, vicino Crotone.

L'agente, 37enne in forza nella Squadra mobile e originario di Siracusa, avrebbe iniziato a seguire la vettura di Chimirri affiancandola dopo che si era fermata nel quartiere Lampanaro. A bordo l'uomo con il figlio. Il poliziotto avrebbe chiesto quindi spiegazioni riguardo la serie di incidenti compiuti senza fermarsi. Dalla discussione sarebbe nata una colluttazione con padre e figlio durante la quale l'agente avrebbe provato a difendersi con la sfollagente.

Non riuscendo a divincolarsi avrebbe impugnato la pistola d'ordinanza e aperto il fuoco, tre colpi, raggiungendo con un proiettile Chimirri che è morto mentre veniva trasferito in ospedale. A quel punto il giovane agente ha rischiato il linciaggio da parte dei familiari, nel frattempo accorsi, che lo hanno colpito con calci, botte e bastonate, provocandogli gravi ferite e la frattura della mandibola. Solo l'intervento dei carabinieri ha salvato il collega.

Ricoverato in condizioni gravi, il 37enne non sarebbe in pericolo di vita, e a causa delle numerose lesioni sarà sottoposto a un intervento al volto. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e da un video che circola in rete e sui canali social emergerebbe che il poliziotto non è stato l’unico a sparare.

Nel frattempo, il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, ha comunicato l'indagine per omicidio, spiegando che gli accertamenti in corso riguardano tutte le persone coinvolte nella vicenda, comprese quelle che hanno "aggredito brutalmente" l'agente, e il figlio di Chimirri che, dopo aver assistito alla scena, ha raccolto la pistola del poliziotto e ha tentato di sparargli senza riuscirci.