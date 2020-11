Coronavirus: in Italia aumentano i contagi (36.176), ma anche i tamponi

Calano invece di cento unità i decessi. Lombardia ancora regione più colpita

Di: Giammaria Lavena

Sono 36.176 i nuovi casi di coronavirus nel Paese. Contagi in aumento dunque (ieri erano stati poco più di 34mila), così come i tamponi (250.186 a fronte dei 234.834 di ieri). In calo di cento unità invece i decessi: 653.

Aumentano i ricoveri (+106), ma meno rispetto a ieri, quando si è registrato un aumento di 430 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 3.712 (ieri erano 3.670). Aumentano anche i pazienti guariti e dimessi (17.020).

Attualmente in Italia ci sono 761.671 persone positive al Covid-19. Le regioni che registrano l’aumento di casi più grande sono la Lombardia (+7.453), il Piemonte (+5.349) e il Veneto (+3.753).