Il Corpo di Commissariato dell’Esercito oggi compie 204 anni

All’atto della sua costituzione, 19 novembre 1816, si chiamava “Intendenza Generale di Guerra dell’Armata Sarda”

Di: Dante Tangianu

Ricorre oggi il 204esimo anniversario della fondazione del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Fu costituito il 19 novembre del 1816 con il nome di Intendenza Generale di Guerra dell’Armata Sarda. Il suo moto è Bene Gerendo Agimus (agiamo gestendo bene), di cui un’anima portante è anche la bella e altrettanto efficace quanto nobile espressione Praevidet ac Providet (prevedi e provvedi).

Al centro dei compiti istituzionali del Corpo di Commissariato c’è l’uomo in divisa, il soldato, verso il quale sono dirette tutte le attività idonee ad assicurare la massima efficienza dell’organizzazione logistica, in particolare nei settori vettovagliamento-vestiario-casermaggio, e amministrativa della Forza Armata in cui egli vive e opera.

È un onore per chi scrive, non più in servizio attivo, l’appartenenza al Corpo di Commissariato dell’Esercito, nonché motivo di fierezza ed emozione.