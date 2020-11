Boccia: "Cenone di Natale? Pensiamo a medici e infermieri"

"Consentire a medici e infermieri di lavorare nella migliore maniera possibile, pensiamo a loro quando tiriamo fuori il dibattito sul cenone"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un dibattito surreale e lunare", così il ministro Boccia definisce la discussione in corso su come trascorreremo il Natale e sulla possibilità di fare i tradizionali "cenoni". "Noi dobbiamo mettere in sicurezza il maggior numero di persone e consentire a medici e infermieri di fare il loro lavoro eccezionale nella migliore maniera possibile - aggiunge - pensiamo a loro quando tiriamo fuori il dibattito sul cenone".

"Fino al 3 dicembre - spiega il ministro per gli Affari regionali - non è in discussione il cambiamento dei parametri. C'è un Dpcm in vigore fino a quella data e il confronto in corso servirà a prendere ulteriori decisioni in vista del Dpcm successivo".

"I presidenti di Regione - ha aggiunto Boccia - possono chiudere e attuare misure restrittive e penso che, se sono d'intesa con il ministro della Salute, sia dovere dello Stato garantire ristori per quelle aree in cui i presidenti di Regione anticipano eventuali decisioni legittimate dal modello".