Investe e uccide accidentalmente la moglie mentre fa retromarcia

Stava facendo manovra per far salire la donna in macchina, ma non si era accorto della sua presenza dietro il mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico episodio ad Ariccia, vicino a Roma, dove Francesca Bernardini, 67 anni, è stata uccisa dal marito che la ha investita facendo retromarcia.

Si erano recati presso l'abitazione di alcuni familiari per una visita di cortesia, quando, di rientro, l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della moglie dietro l'auto e durante la manovra l'ha travolta.

Subito parsa in condizioni disperate, la donna è stata trasportata d'urgenza presso il Nuovo ospedale dei Castelli, dove è morta. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi, la polizia locale e i carabinieri.

Il veicolo è stato sequestrato e la salma è stata messa a disposizione della magistratura della procura della Repubblica di Velletri, che sta conducendo le indagini.