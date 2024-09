Il meteo spacca l'Italia tra maltempo e caldo estivo ma da domenica cambia tutto

In Sardegna massime fino a 30°

Di: Adnkronos

Italia divisa dal meteo con maltempo al Nord e caldo africano al Centro-Sud con punte di 35°. Ma nel weekend è in arrivo un brusco calo termico. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma che nei prossimi giorni avremo diversi fenomeni tra piogge intense ed abbondanti con nuove precipitazioni anche sulle zone colpite dall’alluvione in Romagna, afa e un crollo termico tra domenica e lunedì.

Nel dettaglio, le piogge intense ed abbondanti sono previste, già dalle prossime ore, sulle Alpi, specie lombarde, e sulla Liguria di Levante. Dal pomeriggio i fenomeni più intensi interesseranno tutte le Alpi, ancora la Liguria di Levante e parte della Pianura Padana, specie a nord del fiume Po. Una prima fase di caldo simil-africano colpirà invece il Centro-Sud con massime fino a 32°C a Siracusa e Catania, 30°C anche in Puglia, Calabria, Sardegna, 28°C tra Ascoli Piceno, Chieti e Matera con la Capitale che toccherà i 27°C.

Venerdì 27 settembre vedrà l’Italia decisamente spaccata in due: al Nord il maltempo continuerà a colpire soprattutto il Triveneto e la Liguria di Levante, al Sud il termometro raggiungerà la temperatura di 34°C all’ombra, Roma toccherà i 28°C. A Milano e Venezia, invece, le massime non supereranno i 20-22°C. La pioggia del settentrione interesserà poi in giornata anche l’Alta Toscana e l’Umbria, raggiungendo in parte anche la Romagna, nelle zone recentemente interessate da un’estesa alluvione.

Nel weekend vivremo due fasi: la prima fase vedrà un sabato caldissimo al Sud, con veloci rovesci invece al Centro-Nord (ancora possibili purtroppo anche sulla Romagna), la seconda fase tra domenica e lunedì sarà interessata dalla rotazione dei venti da nord. I venti freschi dai quadranti settentrionali faranno calare le temperature su tutta l’Italia, in modo più sensibile al Sud, anche di 10°C.

In sintesi, nei prossimi giorni è prevista una situazione molto movimentata; altre grosse novità arriveranno anche la prossima settimana: si prevede il ritorno di temperature gradevoli e a tratti calde su buona parte dello Stivale, ma si intravede anche l’arrivo di un’altra intensa perturbazione al Nord tra il 3 e il 4 di ottobre.

Un bizzarro inizio d’Autunno, ombrelli aperti al Nord, ombrelloni parasole al Sud.