Cassaforte a muro: come installarla per ottenere massima sicurezza

Dove installare una cassaforte a muro

Di: Redazione

Dato l’aumento di furti su territorio nazionale, è inevitabile che i cittadini investano in soluzioni di protezione. Dagli impianti di allarme e videosorveglianza alla cassaforte, sono tante le opzioni a disposizione per provare a ridurre il rischio di rapina. Tra le scelte migliori all’interno delle proprie mura per proteggere preziosi e contanti c’è l’installazione di una cassaforte a muro.

Quali sono i vantaggi di una cassaforte a muro

Se scegli una cassaforte a muro è importante sapere che sono numerosi i vantaggi che puoi trarre:

● Si integra in modo discreto. Il primo benefit è sicuramente quello di mimetizzarsi agilmente. Infatti, si può nascondere dietro quadri, all’interno di armadi o camuffata da elementi decorativi così da renderla nota solo a chi ne conosce l’esistenza;

● Sono compatte. La maggior parte dei modelli non occupa eccessivo spazio ma hanno una buona capienza per poter archiviare tutto il necessario;

● Sicurezza contro i furti. Rispetto alle portatili che quindi possono venire inserite in una borsa e spostate, queste devono essere scassinate e perciò la possibilità di furto si riduce drasticamente;

● Codici personalizzati. Con chiavi o le più moderne con codici, vengono personalizzate garantendo un buon livello di tutela;

● Protezione in caso di incendi. Qualora ci fosse un’emergenza, il materiale di costruzione risulta resistente al calore, così da proteggere ciò che vi è all’interno.

Dove installare una cassaforte a muro

Molte volte ci si chiede dove possa risultare più conveniente installare una cassaforte a muro; la posizione scelta deve fare in modo che sia discreta e nascosta ma al tempo stesso pratica per l’utilizzo.

L'ideale è predisporla in un luogo non troppo evidente, evitando dunque le stanze principali come il soggiorno o la camera da letto, che sono spesso i primi posti che un ladro potrebbe perquisire.

Una soluzione comune è l’installazione in aree meno battute, come ad esempio una cabina armadio, un ripostiglio o un corridoio. L’altezza dovrebbe essere pratica per venire utilizzata ma se posizionata in basso o in alto potrebbe risultare meno facile da localizzare in caso di ingresso di malintenzionati presso il proprio domicilio.

Come rendere più sicura una cassaforte

Chi desidera massimizzare la sicurezza della propria cassaforte a muro dovrebbe sapere che esistono misure aggiuntive che aumentano il livello di protezione, riducendo i tentativi di furto.

Tra le prime opzioni c’è la scelta di prodotti all’avanguardia e di ultima generazione che hanno sistemi di chiusura avanzati come ad esempio serrature digitali o con apertura biometrica. Un altro aspetto è l’installazione che dovrà risultare corretta e quindi incassata in modo solido e in un luogo meno visibile.

Un consiglio in più? Bisogna evitare che il dispositivo sia conosciuto da molte persone, deve essere appannaggio esclusivo dei membri della famiglia evitando che chiunque altra possa conoscerne l’ubicazione.

Chiaramente la cosa migliore è non limitarsi all’acquisto di una cassaforte da muro ma aggiungere un sistema di allarmi e video sicurezza con l’uso di webcam, sia indoor sia outdoor o acquistare un perimetrale qualora si vivesse in una casa autonoma con giardino.