Papa Francesco ha l'influenza: "Annullate le udienze di oggi"

La decisione anche "in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni"

Di: Adnkronos

“A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate."



Lo fa sapere il Vaticano. Oggi, dunque, niente udienze per papa Francesco il Pontefice che giovedì partirà per il viaggio in Belgio e in Lussemburgo.