E' ufficiale: Becciu non potrà partecipare al prossimo conclave

Il suo nome rimosso dall'elenco dei cardinali che eleggeranno il prossimo Papa

Di: Redazione Sardegna Live

Il cardinale di Pattada Giovanni Angelo Becciu non prenderà parte al prossimo conclave per l'elezione del Papa. E' ufficiale. Il suo nome è stato rimosso dall'elenco dei cardinali elettori nel sito di documentazione della Santa Sede.

Il porporato sardo, ex sostituto alla segreteria di Stato e prefetto della Congregazione delle cause dei Santi, è stato privato dei diritti connessi al cardinalato da Papa Francesco in seguito allo scandalo finanziario che lo ha travolto nelle scorse settimane.