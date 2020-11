Covid. Lo zio Gerry è tornato a casa: "Grazie a medici e infermieri"

Anche Gerry Scotti ha combattuto col coronavirus, la sua gratitudine per chi lo ha aiutato a superare la dura prova

Di: Redazione Sardegna Live

Gerry Scotti è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per Covid, ed è rientrato a casa. Lo ha comunicato lui stesso su Instagram ai tanti fan in attesa. "A casa, finalmente - ha scritto pubblicando un selfie -. Grazie a tutti voi, al vostro affetto. Grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me".

Il presentatore di Canale 5 aveva annunciato la sua positività tre settimane fa. "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19”. Da quel momento, è iniziata la sua battaglia contro il virus, con il ricovero in un ospedale nel Milanese. "Un abbraccio – scrive oggi - a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza. Non vi dimenticherò”.