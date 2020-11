Pasticcio in Calabria: si dimette il commissario Zuccatelli

Al suo posto Gaudio. Strada consulente

Di: Redazione Sardegna Live

"Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria". Sono le parole dell'ormai ex commissario alla sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. Era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Ha abbandonato anche questi incarichi.

La nomina del sostituto Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, potrebbe essere formalizzata già oggi in Consiglio dei ministri. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente.