Totò Schillaci, folla alla camera ardente. Domani i funerali

Sulla bara la maglia numero 19 e la sciarpa rosa e nero

Di: Adnkronos

Folla alla camera ardente, allestita allo stadio Barbera di Palermo, oggi per Totò Schillaci. Sulla bara la maglia azzurra numero 19, quella dei Mondiali '90 e una sciarpa rosa e nero. Il bomber di Italia '90 è morto ieri mattina per un tumore al colon a a 59 anni. Sul cancello uno striscione con la scritta: "Le tue notti magiche non verranno mai dimenticate".

I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11.30 in Cattedrale a Palermo. L'omelia sarà celebrata dall'arcivescovo della città, monsignor Corrado Lorefice. Attese molte persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni, ma anche cittadini comuni e tifosi.

"Totò era amato da tutti", dice la moglie Barbara Lombardo. "Aveva tanta voglia di vivere, per me e per i suoi figli". Accanto alla vedova c'è Mattia Schillaci, il figlio avuto da una relazione precedente. E' visibilmente commosso, ma riesce a dire: "Sono così orgoglioso di mio padre".