Che Natale ci aspetta? Lo diranno i dati

Locatelli: "Andranno tenute presenti tutte le misure per non vanificare gli sforzi che faremo fino al periodo natalizio"

Di: Redazione Sardegna Live

Che Natale ci aspetta? L'emergenza sanitaria impone una riflessione per quanto riguarda le aperture di locali e centri commerciali, lo spostamento di persone fra Regioni, le cene, lo shopping. "Dipenderà dai dati dell'epidemia. Vedremo dopo la scadenza dell'ultimo Dpcm, il 3 dicembre", spiega Francesco Boccia. Il ministro degli Affari regionali promette rigore. "La priorità è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese". Eppure non tutti i membri dell'Esecutivo sono sulla stessa lunghezza d'onda. "Di regole per vivere il Natale non c'è bisogno, gli italiani sono responsabili", spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

"L'auspicio è di arrivarci con l'Rt più basso possibile, ma non possiamo poi pensare di fare eccezioni in quel periodo dando luogo ai festeggiamenti cui eravamo abituati", sostiene il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, secondo cui "andranno tenute presenti tutte le misure per non vanificare gli sforzi che faremo fino al periodo natalizio".

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, respinge "visioni catastrofiche", mentre Giovanni Di Perri, virologo responsabile delle Malattie Infettive dell'Ospedale 'Amedeo di Savoia' di Torino, dichiara: "Sconsiglio di incontrarsi, se no rischiamo di ricominciare da capo, come con i rientri dalle vacanze estive - sostiene -. C'è da augurarsi per la salute pubblica, per il bene di tutti, per far ripartire l'economia che vengano proibite" feste e cenoni.