Covid. Crisanti: "Riaprire a Natale? Piuttosto andrebbe chiuso tutto in quel periodo"

L'esperto avverte: "Senza strumenti per contrastare il virus a gennaio saremo di nuovo nella stessa situazione, se non peggio"

Di: Giammaria Lavena

Al vociferare di un possibile allentamento delle misure restrittive in vista di Natale, il direttore di Microbilogia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ha risposto in maniera netta durante un'intervista a Repubblica, lasciando intendere come al momento non sembri una strada percorribile: "Se si osserva la curva dei contagi di coronavirus e la dinamica dei decessi, si capisce come siamo in una situazione sovrapponibile a quella di marzo", ha detto.

Crisanti è stato fra i primi a invocare una chiusura generale in vista delle feste natalizie, ed è tornato sul periodo della prima ondata, che travolse e colse impreparato il Paese: "Abbiamo dovuto attendere fine aprile per intravedere la famosa fine del tunnel, e oggi - ribadisce - non è in corso neanche una chiusura totale, ma limitazioni e restrizioni locali che richiederanno inevitabilmente più tempo perché portino i primi effetti sulla curva epidemiologica".

"Il numero di tamponi non ha più senso. Ormai - spiega l'esperto - la marea del virus è fuori controllo. Piuttosto che riaprire per Natale, penso che la situazione sia così malmessa da dover consigliare l’opposto: approfittare delle ferie di fine anno per chiudere tutto in quelle due settimane e cercare di fermare il contagio. Ma capisco che bisogna tener conto delle esigenze dell’economia".

Ma il direttore ci tiene a precisare che "senza strumenti per contrastare la diffusione sul territorio, considerando che l’arrivo dei primi vaccini avverrà gradualmente nel 2021, a gennaio saremo di nuovo in questa situazione, se non in una peggiore, nel pieno della terza ondata".