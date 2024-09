Sabrina Salerno in ospedale per asportare un nodulo maligno al seno

Sabrina Salerno ha raccontato su Instagram di doversi operare per la rimozione di un nodulo maligno al seno

Di: Redazione Sardegna Live

Determinata a combattere la malattia, ma anche a sensibilizzare sul tema della prevenzione, Sabrina Salerno , cantante e showgirl italiana molto conosciuta, ha stupito follower e fan pubblicando una foto su Instagram in cui si mostra in una stanza di ospedale, con una flebo, prima di entrare in sala operatoria .

L'artista ha raccontato sul social di doversi operare per la rimozione di un nodulo maligno al seno , all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

" Tra poche ore - si legge nel post - entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita ", concludono.

Foto: profilo Instagram Sabrina Salerno