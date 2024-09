Intitolazione a Milano dei giardini Giuni Russo | IL VIDEO

Le parole della compagna di vita, Maria Antonietta Sisini, e il ricordo di Bianca Pitzorno: "Era nata in Sicilia, aveva scelto la Sardegna per vivere e Milano per riposare, dopo la sua morte"

Di: Redazione Sardegna Live

Il giardino interno del Cam Garibaldi da oggi porta il nome della cantautrice e interprete Giuni Russo, celebre e indimenticata voce della musica italiana, prematuramente scomparsa a Milano il 14 settembre 2004. L'intitolazione si è svolta oggi pomeriggio nel centro civico, vicino al quale la cantautrice abitava e sede di servizi alla persona, ma soprattutto luogo di iniziative artistiche, socio-ricreative e culturali.

Alla cerimonia sono intervenuti l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, la cantautrice Alice e Maria Antonietta Sisini, presidente della associazione culturale ‘GiuniRussoArte’, e la scrittrice sassarese Bianca Pitzorno.

Ecco, nel video, il dolce ricordo di Maria Antonietta Sisini (Sorso, 26 maggio 1950) compagna e produttrice dell’indimenticabile Giuni Russo.

Presente anche la scrittrice sassarese Bianca Pitzorno: “Era nata in Sicilia, aveva scelto la Sardegna per vivere e Milano per riposare, dopo la sua morte”.

“Giuni Russo non è stata solo cantautrice di talento – ha dichiarato l'assessore Sacchi - ma anche un’artista capace di innovare e sperimentare, portando la sua musica a livelli di eccellenza e originalità. La sua voce unica, capace di toccare le corde più profonde dell’anima, ha lasciato un segno incancellabile nel cuore di tutti noi.