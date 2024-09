Malore sul volo per Roma, hostess muore a 56 anni

Nonostante i tentativi di rianimarla per la donna non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sul volo di Ita Airways tra Reggio Calabria e Roma. Un’assistente di volo di 56 anni, Gabriella Cario, è morta dopo essere salita a bordo dell’aereo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva accusato un malessere già prima dell’imbarco ma aveva deciso comunque di salire a bordo. Ma, una volta salita sull’aereo, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. A quel punto il volo è stato sospeso e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per consentire al personale del 118 di intervenire.

Purtroppo per la 56enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. La donna doveva tornare a Sabaudia dalla sua famiglia, il marito e tre figli, ma non ce l’ha fatta.