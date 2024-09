Clima autunnale sull'Italia, il ritorno dei virus respiratori: “150mila casi a settimana”

Pregliasco: “Atteso rialzo di una coda infinita di infezioni e per Covid a breve nuova onda”

Di: Adnkronos

Dall'estate più torrida di sempre all'autunno all'improvviso: un crollo termico che causerà in Italia un boom di infezioni respiratorie, con "circa 150mila casi a settimana". Il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta questo impatto dal ciclone polare che sta investendo la Penisola.

"In questi giorni di sbalzi termici così marcati - spiega all'Adnkronos Salute il direttore della Scuola di Igiene e medicina preventiva dell'università Statale di Milano - è favorita la diffusione di tutti i virus respiratori e in particolare dei virus simil-influenzali, quindi adenovirus, enterovirus e rinovirus. E' un classico", sottolinea l'esperto. "Lo sbalzo termico, lo sappiamo - ricorda - riduce l'azione protettiva di muco e ciglia che rivestono internamente le vie respiratorie. Salta cioè il 'meccanismo spazzino' che le ripulisce, quello che in gergo tecnico chiamiamo clearance muco-ciliare. Lo stress termico, ossia il passaggio dal caldo al freddo ma anche viceversa, è indifferente, lo blocca esponendo l'albero respiratorio agli attacchi virali".

Il meteo risveglierà dunque i cosiddetti virus 'cugini' della classica influenza invernale. Patogeni che in realtà, nella "stagione infinita" di quest'anno, non si sono mai addormentati più di tanto. "Ricordiamo che anche per tutta l'estate, a causa degli sbalzi termici che abbiamo avuto, la coda delle infezioni è stata lunghissima - rimarca Pregliasco - con la curva delle sindromi simil-influenzali che non è scesa praticamente mai sotto i livelli basali. Ora, con il crollo delle temperature, disegnerà un inizio di risalita". Mentre all'orizzonte restano l'influenza vera e propria e Covid: "In agosto c'è stata una fiammata di contagi da Sars-CoV-2", e siccome "le onde si ripetono ogni 4-6 mesi - prospetta il virologo - è presumibile che nel breve, complici le nuove varianti del coronavirus, se ne inneschi una nuova".