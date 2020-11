Gf Vip, Bettarini bestemmia: squalificato

Le giustificazioni dell'ex calciatore: "Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimermi"

Di: Redazione Sardegna Live

Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo appena pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia.

L'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura è stato espulso per aver bestemmiato durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality. Il regolamento in questi casi è chiaro, e gli autori del programma non hanno potuto far altro che applicarlo.

"Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso di Grande Fratello - gli ha spiegato nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini. In casi come questi, la decisione è inevitabile: sei ufficialmente squalificato dal gioco.”

"So di aver sbagliato, non volevo offendere nessuno, ma mi assumo le mie responsabilità", ha risposto Bettarini, specificando che: "Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimermi".