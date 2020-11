Cinque regioni passano nella zona arancione

Domani si deciderà sulla Campania

Di: Redazione Sardegna Live

Passano dalla zona gialla alla zona arancione Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Il provvedimento del ministro Speranza, non ancora ufficiale, entrerà in vigore mercoledì 11 novembre.

“Non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”, ha scritto su Facebook il ministro della Salute.

A comunicare la notizia è stato il governatore abruzzese Marco Marsilio che su Twitter ha scritto: "Il ministro Speranza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo - insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì".

Anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti, su Facebook ha pubblicato il seguente post: "La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere”.