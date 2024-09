Meteo. Calo delle temperature anche di 15°C. Pioggia, vento e anche neve

Le previsioni de iLMeteo.it. Una perturbazione raggiungerà l'Italia in serata

Di: Redazione Sardegna Live

È in arrivo un anticipo d'autunno con il calo delle temperature anche di 15°C, pioggia, vento e anche neve. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che una perturbazione raggiungerà l'Italia in serata con i primi temporali su Alpi e Prealpi, in estensione notturna alla Pianura Padana.

Tra giovedì e venerdì si estenderà a tutta l'Italia. Intanto, nelle prossime ore, ancora sole e massime fino a 32°C in Sicilia, 31 in Puglia ma anche 30°C in Emilia Romagna (Forlì) ed Umbria (Terni), 29°C a Ferrara, Firenze, Napoli, Roma e Pesaro ma nelle prossime 48 ore in alcune città avremo il dimezzamento delle massime; Bologna passerà da circa 30°C a meno di 20°C venerdì. Quasi tutto il Centro-Nord venerdì oscillerà su massime pienamente autunnali, intorno al valore che negli ultimi giorni rappresentava la minima, 20 gradi. Una temperatura che, negli ultimi anni, raramente si è registrata per più giorni a settembre; e questa fase autunnale sarà piuttosto lunga. Avremo un crollo anche di 15°C, arriverà la neve sulle Alpi fino ai 1500-1700 metri (sui rilievi di confine fino ai 1100 metri), ci saranno piogge diffuse e un rinforzo del vento.

Nel dettaglio, dopo un mercoledì soleggiato, guastato in serata dall'arrivo del ciclone polare, avremo un giovedì con piogge e temporali specie al Nord-Est e sulle regioni centrali; venerdì le piogge e il crollo termico investiranno anche il Sud mentre avremo un miglioramento al Nord e sulle centrali tirreniche. Nel weekend, infine, ritroveremo anche il sole, ma in un contesto termico autunnale: sono previste massime fino a 27°C solo in Sicilia e Calabria, altrove saremo sotto i 25°C con Roma a 24 gradi come Oristano e Cagliari. A Lecce non supereremo i 23°C, su tutto il resto del Paese faticheremo ad andare oltre i 19 gradi nelle ore più calde: un anno fa si registrarono temperature massime così fresche solo da metà ottobre in poi, localmente solo da novembre in poi. Oltre alle massime in calo, alle piogge, alla neve e al vento (con locali mareggiate) avremo anche notti quasi rigide: le minime scenderanno ad una cifra, ad esempio a Milano avremo 7-8°C all'alba per tutto il weekend.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 11 settembre 2024 (Arpas Sardegna) - Cielo irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale con copertura nuvolosa in attenuazione nella seconda parte della giornata, poco nuvoloso sul settore orientale. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste meridionali e settentrionali dalle ore centrali della giornata. Mari: molto mossi sui settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per giovedì 12 settembre 2024 (Arpas Sardegna) - Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Temperature: minime stazionarie, massime in moderata o sensibile diminuzione. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste settentrionali, sino a burrasca su quelle della Gallura. Raffiche fino a burrasca forte durante i temporali. Mari: mossi o molto mossi, localmente agitati i bacini settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi in Sardegna (Arpas Sardegna) - Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime saranno in calo venerdì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste; attenuazione della ventilazione dalla tarda serata di venerdì. I mari saranno agitati o localmente molto agitati sul settore occidentale e molto mossi su quello orientale venerdì; attenuazione del moto ondoso nella giornata seguente.