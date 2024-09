Accoltella la madre e il padre, poi tenta il suicidio: altro caso choc

Tutto dopo una lite. Grave l'uomo, in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro episodio di violenza in famiglia con vittime i genitori. E' successo a Gagliole, nel Maceratese, dove ieri un 23enne ha cercato di togliersi la vita dopo aver accoltellato il padre e la madre.

Sul posto sono intervenuti soccorsi e forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Dopo aver inferto i fendenti, il 23enne si sarebbe ferito alla gola con lo stesso coltello.

La donna, 60 anni, è stata trasferita all'ospedale di Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 65, si trova in sala operatoria a Torrette di Ancona per lesioni di taglio a torace e addome in prognosi riservata. Per il figli ferite alla trachea.

Il tutto sarebbe scaturito da una lite fra genitori e ragazzo. Ad avere la peggio, fra tutti, l'uomo, che verserebbe in condizioni preoccupanti, ricoverato nello stesso ospedale del giovane aggressore. Meglio la madre, raggiunta da un solo fendente.

L'allarme sarebbe arrivato da alcuni vicini di casa che, constatato quanto stesse accadendo, hanno subito richiesto un intervento.