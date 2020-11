Coronavirus: in Italia 30.550 nuovi casi e 352 vittime

Aumentano nuovamente i contagi nel Paese, superando le 30mila unità. Oltre 200mila i tamponi effettuati

Di: Giammaria Lavena

Aumentano i contagi da coronavirus nel Paese: sono 30.550 nelle ultime 24 ore (ieri 28.244). Le nuove vittime sono invece 352 (ieri 353). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei morti arriva a quota 39.764. E' quanto si apprende dal bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. I casi totali arrivano a quota 790.377.

Ci sono 2.292 persone in rianimazione in questo momento in tutta Italia: +67 in 24 ore. Il totale dei pazienti ricoverati è 22.216. Il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è di 211.831 (a fronte dei 182.187 di ieri.

Il totale dei test effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 16.497.767 tamponi. Il tasso di positività (il rapporto tra positivi e numero di test effettuati) è oggi di 14,4% (-1,1% in 24 ore).